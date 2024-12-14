ABD Başkanı gibi kokmak 200 dolar: Donald Trump'tan parfüm serisi

Ocak ayında göreve başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump gibi kokma ayrıcalığına sahip olmanın karşılığı yaklaşık 200 dolar olurken, MAGA ekibi başkan olan iş adamının reklamına devam ediyor.

Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'da uğradığı başarısız suikast girişiminin ardından söylediği sözlerden esinlenerek üretilen "Fight Fight Fight" adı verilen parfüm serisinin erkek ve kadın versiyonları bulunuyor.

Trump'ın tıraş losyonu ve parfümünün her ikisinin de fiyatı 199 dolar ve Noel sezonu öncesinde piyasaya sürüldükten birkaç gün sonra tükendi. Daha fazla stokla ön siparişe açılan parfümlerin tahmini sevkiyat tarihi olarak şubat ayı olarak görülüyor.

First lady de reklamda kullanıldı

Her zaman şık olan Trump, parfümlerini tanıtmak için first lady Jill Biden'ın bir fotoğrafını kullandı. TruthSocial adlı sosyal medya sitesindeki bir paylaşımda ürünün reklamı şöyle yer alıyor: "Düşmanlarınızın karşı koyamayacağı koku."

Trump'ın parfümlerini satan web sitesi, "Başkan Trump gibi asla geri adım atmayan Vatanseverler için. Bu koku, bir şişenin içindeki toplanma çığlığınızdır. Trump'ın ikonik görüntüsü ve havaya kalkmış yumruğunun yer aldığı bu sınırlı sayıdaki kolonya, gücü, kuvveti ve zaferi temsil ediyor" ifadelerine yer veriyor.

"Dik duranlar için hazırlanan bu cesur koku, kalıcı bir etki bırakan zengin, güçlü notalar sunuyor. Bu sadece bir kolonya değil, aynı zamanda bir dayanıklılık sembolü. Trump'ın amansız azminden ilham alan bu kokuyu gurur ve güvenle kullanın” denilen tanıtımlarda, kadın parfümü için ise, "Zorluklarla zarafetle yüzleşen kadınlar için zarif bir koku. Bu parfüm, narin çiçeksi ve narenciye notalarını harmanlayarak güven ve duruşu temsil eden bir koku sunuyor” ifadesi kullanılıyor.

Trump’ın ilk girişimi değil

Bu kokular Trump'ın kısa yoldan para kazanmak için hayran kitlesine ürün satma konusundaki ilk girişimi değil. Bu yılın başlarında, Trump, ölü NFT trendini yeniden canlandırmak için bir dizi dijital ticaret kartı sattı.

Trump, Çin'de bastırdığı 60 dolar fiyatındaki "Tanrı ABD'yi Korusun" yazılı İncil'in tanıtımını yaptı. Ayrıca Fulton County Hapishanesi'nde çektirdiği ve çok konuşulan vesikalık fotoğrafını kahve kupaları, tişörtler ve daha fazla kart satmak için kullandı.

Bununla birlikte, MAGA markalı gitarları, hareketin ticari markalarını ihlal ettiğini iddia eden efsanevi enstrüman üreticisi Gibson ile arasını açtı.