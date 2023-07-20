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Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi.

Haber Merkezi
AA
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Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.

Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.

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