Barilla, Back to Nature’ı Satın Aldı

Barilla Grup, B&G Foods Inc.'den Back to Nature’ı satın aldı. ABD pazarında Wasa markasıyla halihazırda gevrek ekmek kategorisi pazar lideri olan Barilla, birçok markadan oluşan unlu mamül grubundaki konumunu bu satın almayla pekiştirmeyi hedeflediğini açıkladı.



ABD unlu mamul endüstrisinde uzun vadeli hedefleri olduğunu kaydeden Barilla Grubu Başkanı Guido Barilla, “Bu operasyon bana makarna ile ABD’deki yolcuğumuzun başladığı ilk günleri hatırlatıyor. Geride kalan 25 yılın ardından şu anda pazar lideriyiz ve Back to Nature'ın satın alınması, bu heyecan verici yolculuk için önemli bir adımdır” dedi.

Back to Nature, ABD'de kurabiye, kraker, granola ve kuruyemiş karışımı kategorilerinde bitki bazlı GDO'suz üretim gerçekleştiriyor.