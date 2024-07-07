Barselona'da turizm protestosu: Binlerce kişi meydana çıktı

Geçtiğimiz aylarda turist kalabalığına karşı İspanya'nın Kanarya Adaları ve Mayorka'da düzenlenen gösteriler Barselona'ya sıçradı.

Yerel yetkililere göre, Cumartesi akşamı yaklaşık 3.000 kişi kentteki turizm aşırılığını protesto etmek üzere sokaklara döküldü.

Hafta sonu boyunca 150'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcilerinin de aralarında bulunduğu protestocular, kent genelinde "Turistler, evlerinize dönün" sloganları eşliğinde gösteriler düzenledi.

Protestocular, hem Barselona'da hem de Katalonya bölgesinde turist rekoru kırılması beklenen bu yaz sezonunda aşırı turizmi engellemek için eylem çağrısında bulunuyor.

euronews'in aktardığına göre Gotik Mahalle Komşuları Derneği sözcüsü ve turizm aşırılığına karşı bir aktivist olan Marti Cuso, "Kentin ekonomik modeli için daha adil yöntemlere öncelik verilmesini istiyoruz. Bunun için de turizmi azaltmamız gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Yılda ortalama 32 milyon ziyaretçi ile İspanya'nın en çok ziyaret edilen şehri Barselona bir süredir aşırı turizmle mücadele ediyor. Yetkililerin turizm aşırılığına yönelik önlem arayışları sürerken, son olarak, belediye meclisi geçtiğimiz günlerde Ekim ayından itibaren "turist vergisinin" kişi başına 4 euro yükseltilmesi için oy kullandı.

Gösteriye katılan Barselona sakinlerinden biri, "Turizm kaynaklı konutlarda yapılan fırsatçılık beni endişelendiriyor. İspanyolların da düzgün barınma hakkı var" diye konuştu.

Artık turistik apartman yok

Barselona Belediye Meclisi geçtiğimiz günlerde, önümüzdeki beş yıl içinde kentteki yaklaşık 10.000 turistik daire ruhsatını ortadan kaldırmaya yönelik bir plan açıkladı.

Özellikle Barselona gibi turistik şehirlerde sorun haline gelen ve giderek büyüyen ulusal konut krizini hedef alan plan ile arazilerde turistik kullanım yerine konut kullanımına öncelik verilmesi planlanıyor.

Plan ayrıca, aşırılaşan "kitle turizminin" yerel yaşama etkileri ile mücadelede küresel bir çaba olarak değerlendiriliyor.