Bebeğini sosyal medyada satmaya çalışan kadın tutuklandı!

Olay, "Evlat Edinecek Aile Arayan Anneler" adlı bir Facebook grubunda yaşandı. Bryson, evlat edindirme için seyahat etmeye hazır olduğunu belirtirken, bebeğin uyuşturucu testinin pozitif çıkacağını da belirtti.

Çocuğun koruyucu aileye verilmesi yerine evlat edinilmesini istediğini yazan Bryson, en az 7 aile ile iletişime geçti.

"Evlat edinecek birini arıyorum"

Bryson paylaşımında "Doğum sırasında yanında birine ve bebeği eve götürecek birine ihtiyacım var. Bebeğin koruyucu aileye verilmesini istemiyorum, onu evlat edinecek birini arıyorum" diye yazdı.

Ancak daha sonra kendisiyle iletişime geçenlerden para talep ettiği belirtilen kadın, "Sadece bir apartman dairesine taşınıp iş bulabilmem ve sonrasında kızımı geri alabilmem için istiyorum, yüksek bir meblağ değil" yazdı.

Houston'da yaşayan Wendy Williams adlı bir kadın, Bryson'la iletişime geçti ve doğum sırasında ona Uber göndererek hastaneye gitmesini sağladı. Williams, 8 saatlik doğum sürecinde Bryson'ın yanında kaldı, bebeğin ismini seçti ve 3 gün boyunca hastanede bekledi.

Uyuşturucu testi pozitif çıktı

Bebek doğumdan sonra uyuşturucu testinde pozitif çıktı. Williams, Bryson'ın hastanede yoksunluk belirtileri gösterdiğine şahit oldu. Facebook'taki satış paylaşımları ortaya çıkınca Williams da "bebek satın almakla" suçladı.

Bryson tutuklanırken, bebek geçici olarak Bryson'ın bir arkadaşına teslim edildi.

Teksas Aile ve Koruyucu Hizmetler Departmanı sözcüsü, "Devlet korumasına giren her çocuk için öncelikle aile üyeleri veya arkadaşlar değerlendirilir. Sonuçta çocuğun nereye yerleştirileceğine mahkeme karar verir" dedi.