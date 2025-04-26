Belediye, eşsiz sanat eserlerini ‘çöpe’ attı

Maashorst Belediyesi, Andy Warhol'un kayıp eserleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarının, bu eserlerin bir daha bulunabileceğine dair umutları neredeyse tamamen ortadan kaldırdığını kabul ediyor.

Hollanda'da yürütülen resmi bir soruşturma, Brabant bölgesindeki Maashorst Belediyesi'nin geçen yıl kaybettiği 46 sanat eserinin "muhtemelen" atıklarla birlikte yok olduğunu ortaya koydu. Kaybolan eserler arasında, Andy Warhol'un 1985 tarihli Reigning Queens I serisinin bir parçası olan, Hollanda Kraliçesi Beatrix'in serigrafi baskısı da bulunuyor. Dört hükümdarı tasvir eden bu nadir seride İngiltere'den II. Elizabeth, Hollanda'dan Beatrix, Danimarka'dan II. Margrethe ve Eswatini'den Ntombi Twala yer alıyor.

Yaklaşık 22 bin euro değerindeki bu ve diğer sanat eserlerinin, büyük olasılıkla sonsuza dek kaybolduğu düşünülüyor. Eserler, 2022 yılında yeni kurulan Maashorst Belediyesi’ne katılan Uden Belediyesi'ne aitti. Birleşme sürecinde Uden’in sanat koleksiyonunun haritası çıkarılmıştı. Bu süreçte bazı eserler Krona Müzesi’ne ödünç verilmiş, bazıları yeni belediye binasında sergilenmiş, bazıları ise sanatçılara iade edilmişti.

Ancak Kasım ayında, yaklaşık 50 sanat eserinin akıbetinin bilinmediği ortaya çıktı. Belediye, konuyu polise bildirerek bir araştırma ajansından yardım istedi. Yapılan kapsamlı incelemeler sonunda ajans, 46 sanat eserinin büyük olasılıkla çöpe atıldığını belirledi. Belediye yetkilileri de zaten bu ihtimal üzerinde duruyordu.

Araştırmalar, belediye binasının yenilenmesi sırasında sanat eserlerinin bodrumda özen gösterilmeden saklandığını gösterdi. Eserler korunmasız bırakılmış, defalarca yer değiştirilmiş ve 2023 yılında yaşanan bir su sızıntısı nedeniyle bazıları zarar görmüştü. Sonrasında, çeşitli zamanlarda hacimli atıklarla birlikte depoya taşındıkları tespit edildi.

İncelemeye göre, yenileme süreci boyunca sanat eserlerinin kaydı, korunması veya güvenliği için belirlenmiş net bir politika veya protokol bulunmuyordu. Ayrıca hangi eserlerden kimin sorumlu olduğuna dair açık bir görev dağılımı yapılmamıştı. Sanat eserleri kaybolduktan sonra belediyenin yeterince hızlı harekete geçemediği de tespit edildi.

Tüm bu bulguların ışığında Maashorst Belediyesi, soruşturmanın sonunda eserlerin bulunacağına dair umutların son derece zayıf olduğunu ya da hiç olmadığını resmen kabul etti.