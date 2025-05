Neçirvan Barzani'den PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama: Bölge için yeni adım

Takip Et

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın 12. Kongresi'nde fesih kararı alınmasına ilişkin bir mesaj yayımladı.

"PKK'nın mücadelesini bırakma kararı tarihi bir adım"

“PKK'nın mücadelesini bırakma ve Sayın Öcalan'ın yaşına uymama özgürlüğüyle karşılıyoruz” diyen Neçirvan Barzani “Bunu bölge için yeni bir sayfa yaşam tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini takdirle karşılıyoruz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süresine katkısını vurgulayarak vurgulayarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecini destekleme yönündeki destekler ve destekler takdirle karşılıyoruz” dedi

"Barışçıl her türlü çabayı destekliyoruz"

Neçirvan Barzani “Kürdistan Bölgesi olarak her zaman olduğu gibi yolda barışçıl olarak gidilecek yönlerde her türlü çabayı desteklemeye devam ettiğimizi bir kez daha vurguluyoruz” şeklinde süre korumalı yineledi.

“Yeni bir sayfa ve tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz”

Başkan Neçirvan Barzani'nin mesajı şu şekilde:

“PKK'nın mücadelesini bırakma ve Sayın Öcalan'ın yaşına uymama değişimiyle karşılanıyor, bu bölge için yeni bir sayfa çıkış tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Bu adım, siyasi olgunluğun bir göstergesi olup, Türkiye'de ve tüm bölgede birlikte yaşamı ve istikrarı güçlendirecek gerçek bir diyaloğun yolunu açmaktadır.

Artık herkesin bu önemli adımı, başka bir gerekli ve doğal adım olarak görmenin zamanı geldi ve tüm ilgili rakiplerle olumlu bir şekilde karşılanmalıydı. Bu gelişme, kalıcı ve kapsayıcı bir barışın temeli olabilir ve on yıllardır devam eden şiddet, acı ve yıkımı sona erdirerek devam eden yeni bir ilerleme ufkuna bağlı değildir.

Erdoğan'ın desteğine vurgu

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın sürecinin destekleme taraftarlığı ve desteklerle karşılanmakta olup olmadığı, Kürdistan Bölgesi olarak her zaman olduğu gibi, barışçıl hale gelme yönündeki her türlü çabayı desteklemeye devam etmemizi bir kez daha vurguluyoruz. Umuyoruz ki bu girişim, ortak bir çözüm, dönüşerek başarıya ulaşmak. Ayrıca, bu tarihi fırsatın başarısını artırmak için her türlü yardım ve iş birliğini sunmaya hazır da ifade ediyoruz.”