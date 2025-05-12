Taliban’dan ilginç yasak: Satranç karar verilene kadar askıya alındı

Afganistan’da satranç, Taliban’ın şeriat yorumu nedeniyle yasakladı.

2021’de, 20 yıl aradan sonra Afganistan’da kontrolü yeniden ele geçiren Taliban, satranç oyununa ikinci bir duyuruya kadar yasak getirdi. Taliban’ın, satrancın “kumarla ilişkilendirilebileceği” gerekçesiyle bu kararı aldığı belirtildi.

Yeni karar verilene askıya alındı

BBC’nin haberine göre, Taliban yetkilileri “İslam hukukuna uygun olup olmadığına karar verilene kadar” satrancın süresiz olarak yasaklandığını bildirdi.

Kadınların hayatlarına da kısıtlamalar gelmişti

Yönetiminin ilk gününden bu yana kadınların hayatlarına ve haklarına çok büyük kısıtlamalar getiren Taliban, daha önce kadınların her türlü sporu yapmasını ve müsabakalarına katılmasını yasaklamıştı.

'Kumar' olabileceği iddiasıyla şeriatla uyumluluk araştırılıyor

Taliban yönetiminin spor müdürlüğü sözcüsü Atal Mashwani, 11 Mayıs Pazar günü yaptığı açıklamada, satrancın şeriat kanunlarına göre “kumar aracı addedildiğini” savundu. AFP haber ajansına konuşan Taliban yetkilisi, “Satranç sporuna dair dini değerlendirmeler var. Bunlar ele alınana kadar satranç sporu Afganistan’da askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Başkent Kabil’deki kafesinde son yıllarda gayri resmi satranç müsabakalarına ev sahipliği yapan Azizullah Gulzada isimli Afganistanlı, karara saygı göstereceğini ama bu kararın işletmesine zarar vereceğini söyledi.

"Bir bardak çay içip arkadaşlarına satrançta meydan okuyorlar"

Gulzada, “Gençlerin bu günlerde yapabildiği çok fazla aktivite yok; o yüzden çoğu her gün buraya geliyor… Bir bardak çay içip arkadaşlarına satrançta meydan okuyorlar” diye konuştu. Gulzada, çoğunluğun Müslüman olduğu başka ülkelerde satranç oynandığına dikkat çekti.

Dövüş sporları da yasak

Taliban yetkilileri geçen yıl da profesyonel olarak karma dövüş sporlarının (MMA) yapılmasını yasaklamış, söz konusu sporların çok “şiddetli” olduğu “şeriata göre sorunlu” olduğu ileri sürülmüştü.