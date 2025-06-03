  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını uzattı
Takip Et

Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu’nun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son saldırılarının güvenlik endişelerini artırmasıyla Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını bir hafta daha uzattığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını uzattı
Takip Et

Lufthansa Grubu, 4 Mayıs’ta askıya alınan Tel Aviv uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, grup hizmet verdiği havalimanlarından Tel Aviv'e yaptığı ve Tel Aviv'den diğer şehirlere olan uçuşların 22 Haziran günü sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor.

Grup, Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv uçuşlarını askıya almıştı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon düşmeye devam eder mi?Euro Bölgesi'nde enflasyon düşmeye devam eder mi?Küresel Ekonomi

 

 

Dünya
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti!
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti!
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Putin, çeşitli üst düzey temaslara hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Putin, çeşitli üst düzey temaslara hazır
Danimarka Başbakanı Frederiksen: Avrupa tarihi ölçekte zorluklarla karşı karşıya
Danimarka Başbakanı Frederiksen: Avrupa tarihi ölçekte zorluklarla karşı karşıya
NYT: Rusya, Ukrayna'ya “ciddi” karşılık vermeye hazırlanıyor
NYT: Rusya, Ukrayna'ya “ciddi” karşılık vermeye hazırlanıyor
İngiltere’den Abramovich’e uyarı: Chelsea’nin satışından elde edilen gelir Ukrayna’ya gitmezse dava açılacak
İngiltere Roman Abramovich'e dava açacak
Kremlin: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerde önemli anlaşmalara varıldı
Kremlin: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerde önemli anlaşmalara varıldı