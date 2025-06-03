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Euro Bölgesi'nde enflasyon düşmeye devam eder mi?

Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, Euro Bölgesi'nde enflasyonun daha fazla düşmesini beklemiyor.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde enflasyon düşmeye devam eder mi?
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Commerzbank'tan Vincent Stamer'e göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı Mayıs ayında şaşırtıcı bir şekilde keskin bir düşüş gösterdi, ancak daha fazla düşmesi beklenmiyor. Manşet enflasyon Nisan ayındaki %2,2'den %1,9'a geriledi.

Stamer, bunun yerine enflasyonun yıl boyunca Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefi etrafında dalgalanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

"Bir yandan ücretlerdeki artışın yavaşlaması ve ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle Çin mallarının Avrupa'ya yönelmesi nedeniyle çekirdek enflasyon oranının daha da düşmesi muhtemel" diyen Stamer, ancak petrol fiyatlarının son haftalarda istikrara kavuştuğunu, bu nedenle enerji fiyatlarının daha fazla düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Stamer, 2026'ya doğru toparlanan bir ekonominin enflasyonu yeniden yukarı çekebileceğini de sözlerine ekledi.

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