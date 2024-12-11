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Beşar Esad'ın Rusya'ya nasıl kaçtığı ortaya çıktı

Suriye'de muhalefet güçlerinin Şam’a ilerleyişi sırasında Beşar Esad’ın ülkeden nasıl kaçtığı ortaya çıktı. İddiaya göre Esad'ın kaçışı Rusya tarafından düzenlenen gizli bir operasyonla gerçekleşti. Kremlin, linç edilen Kaddafi'den yola çıkarak bir başka linç olayının yaşanmasını önlemek için bu operasyonu düzenledi.

Haber Merkezi
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Beşar Esad'ın Rusya'ya nasıl kaçtığı ortaya çıktı
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Bloomberg'in haberine göre, Beşar Esad’ın ülkeden kaçışı Rusya tarafından organize edildi. 2011 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin linç edilmesinin ardından Rusya bir başka Kaddafi olayının Suriye'de yaşanmasını istemedi ve Esad'ı güvenli bir şekilde kaçırmak için girişimde bulundu.

İddiaya göre Putin'in ekibi, Esad’a Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) karşısında savaşı kaybedeceğini söyledi ve kaçış planı teklif etti. Esad’a ailesiyle birlikte Suriye’den derhal ayrılması halinde Rusya tarafından korunacağı söylendi.

Rus istihbarat yetkililerinin Esad’ın kaçışını organize ederek Suriye’deki Rus hava üssünden uçakla kaçmasını sağladığı, uçağın güvenliğinin sağlanması amacıyla transponderını kapatarak gizli bir şekilde yola çıktığı öne sürüldü.

Muhalifler Şam’a çatışma olmadan girerek zafer ilan etmişti

Rusya'nın Esad’ı kurtarma çabası, Kaddafi’nin ölümüne benzer bir sonun yaşanmaması için yapıldı. Esad’ın ayrılmasının ardından Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) militanları, Şam’a çatışma olmadan girerek zafer ilan etti.

Rusya, Esad’ın kaçışıyla ilgili sessizliğini koruyor.

Esad ve ailesi, Rusya'ya sığındı

Muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirerek 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Esad, ailesiyle beraber Rusya'ya sığındı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Esad'ın Rusya'da güvende olduğunu söyledi.

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