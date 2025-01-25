Beyaz Saray'dan esir takası açıklaması

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasında, "Bugün dünya, Başkan Trump'ın Hamas tarafından çok uzun süredir korkunç koşullarda iradeleri dışında tutulan dört İsrailli esirin daha serbest bırakılmasını sağlamasını kutluyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin, "kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve bölgede barışı teşvik etmek için" İsrail ile işbirliği yapma taahhüdünü teyit ettiği kaydedildi.

Trump, göreve resmen başlamadan günler önce esir anlaşmasının sağlanamaması durumunda bölgeyi "cehenneme çevireceği" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Hapishane İdaresi, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının garantör ülkelerinden Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının 2'nci turunun tamamlandığı duyurmuştu.

Esir takasının 1'inci turunda 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de, saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.