Beyonce, üniversitede ders olarak işlenecek

Ünlü şarkıcı Beyonce, Yale Üniversitesi’nde ders olarak işlenecek. Grammy tarihinin en fazla aday gösterilen sanatçısı olarak dikkat çeken Beyonce'nin, toplumsal ve politik konulara dair nasıl bir farkındalık yarattığı bu derste ele alınacak.

Ivy League'in prestijli kurumlarından Yale’de, Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Daphne Brooks tarafından sunulacak olan tek kredilik dersin adı ise "Beyonce Tarih Yazıyor" olarak belirlendi. Bu derste öğrenciler, Beyonce'nin kariyerini detaylı bir şekilde inceleyecek; sanatçının kültürel etkisiyle birlikte sosyal ve politik mesajlarının gücünü keşfedecek.

Ders kapsamında öğrenciler, Beyonce'nin 2013 tarihli kendi adını taşıyan albümünden, tarihi bir dönüm noktası olarak görülen “Cowboy Carter” albümüne kadar uzanan geniş müzik arşivini analiz etme şansı bulacaklar.

Bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı

Beyonce, bir yıl içinde 11 Grammy adaylığı elde eden ilk kadın sanatçı olarak bir ilke imza attı. Ayrıca, 32 Grammy ödülüyle bu prestijli ödüllerde en çok kazanan sanatçı unvanını taşıyor. Ancak, dört kez aday gösterilmesine rağmen, "Yılın Albümü" kategorisinde henüz ödül kazanamadı.