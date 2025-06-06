İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisleri olduğunu öne sürdüğü yerlere saldırılar düzenlediğini aktardı.

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 7 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine mahallelerinin üzerinde yoğun bir şekilde uçtuğu kaydedilen haberde, söz konusu bölgeden büyük bir göç yaşandığı ifade edildi.

Saldırıların çok şiddetli olduğu dile getirilen haberde, saldırıların niteliği veya amaçları hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.

Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

"İsrail’in Beyrut saldırıları açık bir uluslararası anlaşma ihlalidir"

Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail tarafından akşam saatlerinde savaş uçaklarıyla Dahiye’ye düzenlenen 8 hava saldırısını kınayarak "Bu saldırılar yalnızca uluslararası anlaşmaları değil, aynı zamanda insan hakları, dini değerler ve bölgesel istikrarı da açıkça ihlal etmektedir" dedi.

İsrail'in saldırılarının, barış ve istikrarın gereklerini kabul etmediğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Avn, "Bu vahşetin faili olan taraf (İsrail), ABD’ye ve onun politikalarına bir mesaj gönderiyor; bu mesaj, Beyrut’un kalbinden ve dökülen masum kanları üzerinden veriliyor. Lübnan bu mesajı asla kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Avn, İsrail’in saldırılarının dini bir bayramın hemen öncesine denk gelmesini ayrıca kınayarak uluslararası topluma İsrail’i durdurma ve sivilleri koruma sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.

"İsrail'in saldırıları Lübnan’a karşı sistematik ve kasıtlı bir hedef alma politikasıdır"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da İsrail’in Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarını sert bir dille kınadı.

Selam, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in özellikle Beyrut’un güney mahallelerine yönelik tekrarlanan tehdit ve saldırıları, Lübnan’a karşı sistematik ve kasıtlı bir hedef alma politikasıdır." ifadelerini kullandı.

Saldırıların, ülkenin egemenliğini, güvenliğini, istikrarını ve ekonomik yapısını doğrudan hedef aldığını vurgulayan Selam, bu tür ihlallerin özellikle dini bayram arifesinde ve turizm sezonu öncesinde gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

Selam ayrıca, "Bu saldırılar, Lübnan’ın egemenliğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına yönelik açık bir ihlaldir." dedi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Kana beldesine 2 hava saldırısı düzenledi

NNA'nın aktardığına göre, bir İsrail İHA'sı Ayn Kana beldesine saldırı düzenledi, ardından İsrail savaş uçakları daha önce hedef alınacağı belirtilen bir binayı vurdu.

Akşam saatlerinde İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Dıbin, Belat ve Ayn Kana beldelerindeki sivillere evlerini terk etmeleri yönünde telefonla uyarılarda bulundu.

NNA, ayrıca İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneybatısındaki Raşaya ve Batı Beka semalarında orta irtifada uçtuğunu belirtti.

Söz konusu saldırılar, aynı gün İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği 8 hava saldırısıyla eş zamanlı gerçekleştirildi.

Bu, Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Dahiye'ye yönelik gerçekleştirilen 4. büyük saldırı oldu.

Dahiye'deki siviller, İsrail'in tahliye uyarılarının ardından bölgede yoğun bir şekilde göç etmeye başladı.

İsrail savaş uçaklarının yoğun uçuşu da vatandaşlar arasında panik yarattı.