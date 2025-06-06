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Milyonlarca kişinin Arafat’a yolculuğunu yapay zeka yönetti

Suudi Arabistan, hacı adaylarının Mekke'den Arafat'a intikalinin yapay zeka kullanılarak başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Milyonlarca kişinin Arafat’a yolculuğunu yapay zeka yönetti
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hacı adaylarının, Arafat'a naklinin, modern otobüsler ve "Meşair" treni kullanılarak, belirlenen zaman içinde ve yüksek güvenlik altında gerçekleştirildiği ifade edildi.

"Yapay zekanın kullanıldığı intikal sürecinde sorunsuz bir trafik akışı gerçekleşti"

Yapay zekanın kullanıldığı intikal sürecinde, hacı adaylarının sorunsuz bir trafik akışı içinde herhangi bir sıkışıklık yaşamadan kamp alanlarına nakledildiği kaydedildi.

Yapay zekadan, kalabalık mekanların tahmini, anlık veri analizi ve kalabalıkların hızlı bir şekilde yönlendirilmesinde faydalanıldığı aktarıldı.

Aynı sistemin, hacı adaylarının, Arafat'tan ayrılması, Müzdelife'ye geçişi ve Mina'da Cemerat bölgesinde şeytan taşlanmasında da kullanılacağı dile getirildi.

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