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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusu tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkente yönelik İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor

Mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde 4 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını aktaran Kliçko, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Lutsk şehrine yapılan füze ve İHA saldırısında 5 kişi yaralandı

Öte yandan Ukrayna'nın Lutsk Belediye Başkanı İgor Polişuk, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların şehre düzenlediği füze ve İHA saldırısında 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.

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