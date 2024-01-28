Bild Almanya'da kurulan Türk partisi DAVA'yı yazdı: Erdoğan'ın AB'deki eli

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerin Almanya’da kurduğu DAVA partisi 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmeye hazırlanırken, durum, ülkede panik yarattı.

Açılımı Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak olan siyasi oluşum, Almanya seçimlerine de girebilecek.

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’in haberine göre; Nisan’da yürürlüğe girecek çifte vatandaşlık yasasını eleştirdiği haberinde konuya değindi.

2,5 milyon kişinin Alman vatandaşı olacağını öne süren Bild, DAVA’nın Erdoğan’a yakın kişiler tarafından kurulmasına atıf yaparak, "Erdoğan'ın AB'deki eli" yorumunda bulundu.



Gazete “Erdoğan’ın Almanya’daki partisinin 5 milyon seçmen kitlesi olacak” iddiasını da gündeme taşıdı.

DAVA nedir, kimler tarafından kuruldu?

Almanya’da DAVA (Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) adıyla faaliyete geçen siyasi oluşumun başkanı Feyfik Özcan. Almanya’da yaşayan avukat Fatih Zingal, Dr. Ali İshan Ünlü ve Dr. Mustafa Yoldaş gibi isimler de siyasi oluşumun içinde yer alıyor.