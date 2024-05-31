Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basına ortak açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna için çok güçlü destek paketi kararı zirvenin ana teması olacak"

Washington'daki NATO zirvesi öncesi toplantıda önemli görüşmeler yapılarak zirvenin gündem maddeleri üzerinde çalışacaklarını söyleyen Blinken, "Ukrayna için çok güçlü bir destek paketi göreceksiniz. Ve bu karar zirvenin ana teması olacak." ifadesini kullandı.

Blinken, toplantıda Hint-Pasifik ulusları dahil, NATO üyesi olmayan ülkelerle ortaklıkların da gündemde olacağını belirterek, Washington'daki zirvenin etkili olabilmesi için dışişleri bakanlarıyla ortak bir çalışma yürütmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Güçlü ve iyi kaynaklara sahip olduklarına dikkati çeken Blinken, içinde bulunulan dönem ile gelecek yıllarda karşılaşılabilecek zorluklarla yüzleşmek konusunda ittifakın önemli bir role sahip olduğunu kaydetti.

"Tarihin en başarılı ittifakının 75. yılını kutlayacağız"

Blinken, NATO'nun kuruluş yıl dönümüne işaret ederek, "Tarihin en başarılı ittifakının 75. yılını kutlayacağız. Ancak bundan da önemlisi, ittifakı önümüzdeki 75 yıla hazırlamak ve güçlendirmek için yaptıklarımızdır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg de, Blinken'e ülkesinin temmuzda yapılacak Washington Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için teşekkür ederek, zirvede İttifak'ın 75. yılının kutlanmasının yanı sıra önemli kararlar da alınacağını ifade etti.

Müttefiklerin savunma harcamalarını artırma konusunda kayda değer adımlar attığını dile getiren Stoltenberg, "Zirveye kadar elimizde yeni rakamlar olacak, ancak müttefiklerin en az üçte ikisinin savunmaya (GSYH'nin) yüzde 2 veya daha fazla yatırım yapacağını umuyorum." dedi.

NATO dışişleri bakanları gayriresmi formatta yılda bir kez müttefik ülkelerden birinde toplanarak, yıllık zirve hazırlıklarını ele alıyor.

Yaklaşan Washington Zirvesi'nin gündem maddeleri arasında Ukrayna'ya sürdürülebilir destek, NATO'nun savunmasını güçlendirmek, dünya çapındaki ortaklıklarını derinleştirmek gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.