BM: İsrail ablukası Gazze'de onarılamaz felaketlere yol açıyor

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 9 haftayı aşkın süredir Gazze'ye hiçbir insani ve tıbbi yardımın ya da ticari malın girişine izin vermediği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ablukası ne kadar uzun sürerse, yaşanan zarar o kadar büyür ve onarılamaz hale gelir." ifadesi kullanıldı.

Binlerce yardım yüklü tırın Gazze'ye giriş için hazır beklediği, Gazze'deki UNRWA ekiplerinin de insani yardım operasyonlarını genişletmeye hazır olduğu vurgulandı.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmuştu.