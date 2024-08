BM'den Gazze Açıklaması: Gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok

Soykırımcı İsrail, saldırı altında tuttuğu Gazze'de yaşayan Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutuyor.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de halkın neredeyse tamamı zorla yerinden edildi.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından Gazze'de zorunlu yerinden edilmeye ilişkin açıklama yapıldı. Gazze'deki Filistinlilerin neredeyse her gün İsrail'in yeni "tahliye" emirleri verdiği için yerinden edilmeye karşı karşıya devam ettiği belirtildi.

Bölge halkının birçok zorunlu göçe maruz kalması, saldırı ve bombardıman tehditleri nedeniyle yorgun düştüğü ve acil ateşkese ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok." ifadesine yer verildi.

BM'nin verilerine göre, Gazze'de her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden oldu.

Bölgeye saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail ordusu, Filistinlileri sık sık göçe zorluyor. Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 14'lük kısmı, İsrail'in boşaltılmasını istediği yerler dışında kalıyor. Bu da yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halkın büyük çoğunluğunun daracık bir alana sıkıştırılması anlamına geliyor.

Families in Gaza continue to face displacement, as new evacuation orders are issued almost daily.



People are exhausted, having to move so many times, constantly threatened by strikes and bombardments. There is no space left to go, and nowhere is safe. Gaza needs a #CeasefireNow pic.twitter.com/xOxCdKHleE