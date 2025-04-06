Ünlü yatak devi iflas etti! 120 mağazasını kapatma kararı aldı

Pandemi sonrası süregeldiği belirtilen ekonomik kriz etkilerini sürdürüyor. Peş peşe gelen iflas haberleri piyasaları sarsmaya devam ederken, Almanya'nın önde gelen yatak perakende şirketlerinden 'Matratzen Direct AG' flaş bir gelişme ile ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. 1929 yılında Köln'de kurulan ve 120'den fazla mağazasıyla hizmet veren şirketin, 300'ün üzerinde çalışanı, işsiz kalma korkusuyla karşı karşıya kalmış durumda.

Köln İdare Mahkemesi, şirketin iflas sürecini yönetmesine izin verdi

2017’de de iflas süreci yaşayan dev firma, o dönem 80 mağazasını kapatarak ve İsviçre operasyonlarını sonlandırarak ayakta kalmayı başarmıştı. Ancak bu kez enflasyon, ekonomik belirsizlik ve tüketicilerin büyük harcamalardan kaçınması şirketi yeniden iflasın eşiğine getirdi. Köln İdare Mahkemesi, ‘şirketin kendi kendini yönetme’ yöntemiyle iflas sürecini yönetmesine izin verdi.

Mahkeme 10 gün içinde bir ön rapor talep etti

Şirketin 300’den fazla çalışanı, kısa vadede iflas ödeneği alacak. Ancak uzun vadede işlerin kurtarılması için yeni yatırımcılar aranıyor. Şu an için 120 mağazanın tamamının kapatılacağına dair kesin bir karar yok.

Ancak restorasyon planları kapsamında bazı şubelerin kapatılabileceği belirtiliyor. Mahkeme 10 gün içinde bir ön rapor talep etti. Şirketin geleceği, bu ayın ortasına kadar netleşecek. Yöneticiler, “Yeni yatırımcılarla anlaşabilirsek şirketi kurtarabiliriz” açıklamasını yaptı.