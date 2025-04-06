Cevdet Yılmaz’dan CHP lideri Özel'in 'cunta yönetimi' sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yönetimiyle ilgili "Cunta yönetimi" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, ana muhalefet Genel Başkanı'nın, 2023 Mayıs seçimlerinde seçmenin yüzde 50'den fazlasının oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetini "cunta" olmakla suçladığını belirtti.

Halkın seçtiğine "cunta" demenin, esas itibarıyla halkı "cuntacı" olarak nitelendirmek olduğunu ifade eden Yılmaz, "Milli iradeyi yok saymaktır. Bu dil demokratik siyasetin değil, vesayetçi geleneğin bugünkü dışavurumudur. Olsa olsa içindeki ‘cunta’ özlemini başkalarına yansıtma halidir. AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanını aşağılayan, siyasi nezaketten nasibini almamış bu dil, fırsat bulunca her türlü aşırılığı ve baskıyı yapacağını şimdiden ortaya koymaktadır. Gerginliği, kutuplaştırmayı, kamplaştırmayı hedefleyen bu muhalefet dilinin, ana muhalefet partisine de, ülkemize ve demokrasimize de zarardan başka bir sonucu olmayacaktır. Sorumsuz ve saldırgan siyaset tarzı, geçmişte defalarca olduğu gibi, zamanı gelince halkımızdan gerekli demokratik cevabı sandıklarda alacaktır" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik sergilenen çirkin üslubun da kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu yaklaşım, ekonomik istikrarımızı bozma, güven ortamını zedeleme ve insanımızın refahına kastetme anlamına gelmektedir. Sorumlu bir muhalefet; ekonomiyi baltalamayı değil, 85 milyonun refahı için yapıcı eleştiriler ile ekonomik politikalara destek olmayı gerektirir. Sorumsuz siyasetçiler ne derse desin; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, milletimizin duası ve desteğiyle Türkiye Yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolunda yeni hedeflere yürüyecek, Terörsüz Türkiye hedefine oluşacak, etkin dış politika ile milli menfaatlerimizi koruyacak, ekonomik programımızı kararlılıkla uygularken, halkımızın refahını artırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.