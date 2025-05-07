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Valilikten vatandaşlara silah uyarısı: Mutluluğa kurşun sıkma

Erzurum Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda; düğün, maç ve özel kutlamalarda silahla rastgele ateş açılmasının tehlikelerine dikkat çekti. Vatandaşlara, can güvenliğini tehdit eden bu tür davranışlardan kaçınılması yönünde uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
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Valilikten vatandaşlara silah uyarısı: Mutluluğa kurşun sıkma
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz gün yaptığı asayiş ve güvenlik değerlendirmesinde yaklaşan yaz ayları ile birlikte özellikle düğün konvoyları ve benzeri eğlencelerde silahla rastgele atış yapılmaması noktasında uyarıda bulunmuştu.

"Mutluluğa kurşun sıkma"

Bu açıklamadan sonra Erzurum Valiliği sosyal medya hesaplarından "Mutluluğa kurşun sıkma. Asker uğurlamaların, düğün sevinçlerin, maç ve bayram kutlamaların, hayalleri söndürmesin" başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi, "Düşünmeden atılan bir kurşun, bir hayatı söndürebilir. Bir mermiyle sevinç, yerini gözyaşına bırakabilir. Düğünlerde, maçlarda ve özel günlerde silahla rastgele ateş etmek; ne eğlencedir, ne de gelenek. Bu davranış; tehlikelidir, suçtur ve geri dönüşü olmayan acılar bırakabilir. Unutmayın: Silahla ateş etmek, çevredeki insanların can güvenliğini tehlikeye atmak, panik ve korkuya neden olmak anlamına gelir. Türk Ceza Kanunu’na göre hapis cezası, Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası ile cezalandırılır"

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