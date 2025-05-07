Bakan Tunç’tan infaz düzenlemesi açıklaması: Çalışma var ama af yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz yasasında yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ile gerçekleştirdiği görüşmede konuşan Tunç, “Genel af gündemde değil. Abdullah Öcalan’a yönelik herhangi bir af söz konusu olamaz” dedi.

"Söz konusu düzenleme genel af kapsamında değil"

Görüşmeye göre Bakan Tunç, AK Parti’nin hazırlık aşamasında olduğu yeni yargı paketi kapsamında infaz rejiminde sadeleştirme ve ceza sürelerinde eşitlik ilkesini esas alan bazı teknik düzenlemeler yapılacağını aktardı. Ancak Tunç, söz konusu düzenlemenin “genel af” kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Ağır suçlara yönelik bir af söz konusu değil"

Adalet Bakanı, özellikle kamuoyunda tartışma yaratan ağır suçlara yönelik bir affın söz konusu olmadığını vurguladı. Tunç, “Terör, çocuklara yönelik cinsel istismar ve uyuşturucu suçları gibi ağır suçlar kapsam dışıdır” diyerek beklentilerin net şekilde çerçevelenmesi gerektiğini ifade etti.

İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girişine ilişkin kesin bir takvim henüz paylaşılmazken, Bakanlık kaynakları çalışmaların sürdüğünü ve kamuoyundaki beklentilerin dikkatle değerlendirildiğini belirtiyor. Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından taslak düzenlemenin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.