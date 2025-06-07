Ferdi Zeyrek'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? Ferdi Zeyrek hangi partiden, kaç yaşındaydı, nereli?

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

FERDİ ZEYREK'E NE OLDU?

Ferdi Zeyrek, evindeki site havuzunda meydana gelen bir arızayla ilgilenirken elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Elektrik çarpması sonucu bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Zeyrek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altındadır. Yetkililer, Zeyrek'in durumunun ağır olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtmişlerdir.

FERDİ ZEYREK'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Ferdi Zeyrek evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırıldı

FERDİ ZEYREK HANGİ PARTİDEN?

Ferdi Zeyrek, 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

FERDİ ZEYREK KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olan Ferdi Zeyrek, 47 yaşındadır.

FERDİ ZEYREK NERELİ?

Ferdi Zeyrek, Manisa doğumludur.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğmuş bir Türk mimar ve siyasetçidir. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladıktan sonra, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra memleketine dönerek mimari projeler ve iç tasarım alanında kendi şirketini kurmuştur.

Manisa'nın şehir planlaması ve estetik yapısına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstlenmiştir. Özellikle "Uluparkıma Dokunma" ve "Beyazfil Yıkılmasın" gibi yerel platformlarda yöneticilik yapmıştır. Manisa Mimarlar Odası'nda yedi yıl boyunca görev almış, bu sürenin bir bölümünde başkanlık yapmıştır. Ayrıca, 2012-2014 yılları arasında Manisaspor'un yönetim kurulunda yer almıştır.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında başlamış, çeşitli kademelerde görevler üstlenmiştir. 2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olmuş, 31 Mart 2024 seçimlerinde ise CHP'den aday olarak girdiği seçimde büyük bir zafer elde ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli olan Ferdi Zeyrek, üç kız çocuğu babasıdır.