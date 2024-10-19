Bölgede petrol bulundu, o ülkede her yetişkine 500 dolar verilecek

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak gösterilen Güney Amerika'nın küçük ülkesi Guyana, vatandaşlarına 500'er dolar vermeyi planlıyor. Petrol devi Exxon'un bölgede petrol bulması, ülkenin ekonomik büyümesini hızlandırdı.

Kararı Cumhurbaşkanı duyurdu

Guyana’nın Cumhurbaşkanı Mohamed Irfaan Ali yaptığı açıklamada, 18 yaş üzerindeki vatandaşlara ödemelerin hemen başlayacağını söyledi. Daha önce her haneye 1.000 dolar ödeneceği açıklanmıştı ancak hane tanımı ve paranın ev içindeki paylaşımıyla ilgili yaşanan endişeler yüzünden bireysel ödeme fikrinde karar kılındı.

Cumhurbaşkanı Ali, bu programın, ülkenin ekonomik eşitsizliklerini azaltmayı ve yerel halk üzerindeki mali baskıyı hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

haberler/guney-amerikanin-kucuk-ulkesi-her-yetiskine-500-dolar-verecek-h5490" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre Bilgi Dairesi tarafından yapılan bir açıklamada ise bunun refahı, mülkiyeti ve servetin daha adil dağılımını teşvik etmeyi hedefleyen bir adım olduğu ifade edildi.

200’den fazla vergi ve harcı kaldırdı

Guyana yönetimi ayrıca, yaşam maliyetlerindeki artışla mücadele etmek için yakıtta tüketim vergisini, su, elektrik ve bazı temel gıdalardaki KDV’yi kaldırmak da dahil olmak üzere 200’den fazla vergi ve harcı kaldırmıştı.

Geçen yıl öğretmenler ve kamu görevlilerine yönelik 120 dolar değerinde bir kerelik vergi muafiyetli bir yardım da yapılmıştı.

Petrol rezervlerinde önemli keşif

Guyana, 2015 yılından bu yana petrol rezervlerinde önemli keşifler yaptı. Exxon, Guyana kıyılarında 11 milyar varil petrol eşdeğerini keşfetti. Ülkenin 2027 yılına kadar günlük 1,3 milyon varil petrol üretmesi bekleniyor. Bu üretim seviyeleri, Katar gibi büyük petrol üreticileriyle rekabet edecek düzeyde olacak.

Ülkenin petrol üretim kapasitesi bu yıl günde 600 bin 000 varili geçti ve bu da ülkenin GSYİH'sında yüzde 50'ye yakın büyüme sağladı. Uluslararası Para Fonu verilerine göre, 2022 yılında yüzde 62, 2023 yılında ise yüzde 33 büyüme gösteren gerçek GSYİH, kişi başına düşen gelirde de önemli bir artışa yol açtı.

"Evrensel temel gelir yönünde büyük bir adım"

Guyana'nın yeni petrol zenginliğini halkına dağıtması, ekonomistler tarafından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Georgetown Üniversitesi profesörü Karl Widerquist, bu adımı "evrensel temel gelir yönünde büyük bir adım" olarak nitelendirirken, bu tür yardımların halk üzerindeki mali baskıyı hafiflettiğini belirtti. Ancak bazı uzmanlar, hükümet harcamalarının enflasyonist baskıları artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Guyana’nın ödeme programının, ülkedeki ekonomik eşitsizlikleri azaltma ve halkın refahını artırma yolunda önemli bir adım olduğu belirtiliyor.