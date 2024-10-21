Brezilya'daki facianın ardından İngiltere'de madencilik devi BHP’ye 47 milyar dolarlık dava!

Brezilya’da 2015 yılında yaşanan Mariana barajı felaketiyle ilgili olarak BHP’ye karşı açılan dava, Pazartesi günü Londra Yüksek Mahkemesi'nde başlıyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre Brezilya’nın en büyük çevre felaketi olarak kabul edilen olayda, davacılar yaklaşık 36 milyar pound (47 milyar dolar) tazminat talep ediyor.

Felaketin etkileri ve dava süreci

Barajın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmış ve Krenak yerli kabilesi tarafından kutsal kabul edilen Doce Nehri boyunca çevresel bir yıkım yaşanmıştı. Davada, 600.000'den fazla Brezilyalı, 46 yerel yönetim ve yaklaşık 2.000 işletme, BHP ve Vale’nin ortak girişimi Samarco'yu sorumlu tutuyor.

BHP, İngiltere’deki davanın Brezilya’daki yasal süreçlerle ve kurulan tazminat programlarıyla çakıştığını savunarak sorumluluğunu reddediyor. Şirket, 2016’da kurulan Renova Vakfı aracılığıyla felaketten etkilenenlere yaklaşık 8 milyar dolar ödendiğini açıkladı. Brezilya hükümeti ise, BHP, Vale ve Samarco ile yaklaşık 30 milyar dolarlık yeni bir tazminat anlaşması üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

İngiltere davası devam ediyor

Dava süreci, İngiltere tarihinin en büyüklerinden biri olarak kabul ediliyor. Davacıları temsil eden hukuk firması Pogust Goodhead, İngiltere’deki davanın BHP’yi sorumlu tutmanın tek yolu olduğunu ifade etti. Pogust Goodhead CEO’su Tom Goodhead, “İngiltere'deki dava, BHP’yi Brezilya’da daha fazlasını yapmaları gerektiğini kabul etmeye zorladı, ancak önerilen anlaşma en iyi ihtimalle yetersiz” dedi.

12 haftalık duruşma süreci

Londra Yüksek Mahkemesi’ndeki duruşma 12 haftaya kadar sürecek ve BHP’nin Brezilya çevre yasalarına göre davacılara karşı sorumluluğunun olup olmadığı değerlendirilecek. Ayrıca, Brezilya’daki belediyelerin yasal olarak dava açma yetkisi ve İngiltere’deki davacılar ile BHP arasında varılan anlaşmaların etkisi incelenecek.

Dava, 2020 yılında reddedilmiş ancak Temyiz Mahkemesi’nin kararıyla yeniden gündeme gelmişti. BHP ve Vale, tazminatın bölüşülmesi konusunda kısa bir süre anlaşmazlık yaşadıktan sonra, Temmuz ayında olası tazminatların mali yükünü paylaşma kararı aldı.