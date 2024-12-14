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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Letonya Başbakanı Silina ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Letonya Başbakanı Evika Silina ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Letonya Başbakanı Silina ile görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Letonya Başbakanı Evika Silina ile telefonla görüşerek, savaş alanındaki durum, Rusya'nın bugünkü terör saldırısının ardından enerji altyapısının onarılması ve halka elektrik verilmesi yönündeki devam eden çabalar hakkında bilgi verdi.

"Ukrayna tugaylarının müttefiklerimiz tarafından sürekli eğitilmesi ve donatılması kritik öneme sahip"

Letonya'nın kararlı savunma desteği için minnettarlığını belirten Zelenski, şunları kaydetti:

"Ukrayna tugaylarının müttefiklerimiz tarafından sürekli eğitilmesi ve donatılmasının kritik öneme sahip olduğunu, Baltık ve İskandinav ülkelerinin bu çabada ortak rol oynayabileceğini vurguladım. Bu, yalnızca Ukrayna'nın konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm bölge için kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına da yardımcı olacaktır."

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