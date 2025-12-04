CENTCOM, Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdı

CENTCOM'un açıklamasında, ABD'nin Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdığı ve filonun "Akrep Saldırı Görev Gücü (TFSS) tarafından kullanılacağı" belirtildi.

TFSS gücünün, CENTCOM görev bölgesinde bulunan "Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Saldırı Sistemi (LUCAS)" İHA filo sistemlerini kullanacağı ifade edildi.

LUCAS dronları ve yeni görev gücünün caydırıcı rolü

LUCAS filosunun otonom tasarlandığı ve "geniş menzilli" olduğu aktarılan açıklamada, İHA'ların mancınık, roket destekli fırlatıcı ve mobil platformlara konuşlandırılabildiği kaydedildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, yaptığı açıklamada, yeni görev gücünün "inovasyonun caydırıcı bir unsur olarak kullanılması" için gerekli koşulları oluşturduğunu belirtti.

Cooper, "Uzman savaşçılarımızı son teknoloji dron yetenekleriyle daha hızlı donatmak, ABD askeri yeniliğini ve gücünü sergiliyor, kötü niyetli kişileri de caydırıyor." ifadesini kullandı.

ABD merkezli "Defense Scoop" web sitesinde silahlı, otonom teknolojili ve düşük maliyetli İHA konuşlandırmalarının askeri çatışmalarda belirleyici unsur haline geldiği aktarıldı.

İsmi verilmeyen savunma yetkilisi, web sitesine yaptığı açıklamada, TFSS sistemlerinin CENTCOM sorumluluk alanında ve "oldukça az uyarı ve hazırlık zamanıyla" kullanılabileceğini bildirdi.

LUCAS dronu, ABD merkezli ileri insansız sistemler geliştirme şirketi SpektreWorks tarafından geliştiriliyor. CNN'e göre, her bir LUCAS dronu yaklaşık 35 bin dolara mal oluyor.