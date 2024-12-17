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Çin, 54 ülkenin vatandaşlarına vizesiz geçiş süresini uzattı

Çin, 54 ülkenin vatandaşlarına başka ülkelere seyahatlerinde Çin'den vizesiz geçiş için tanıdığı süreyi 10 güne kadar uzattığını bildirdi.

AA
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Çin, 54 ülkenin vatandaşlarına vizesiz geçiş süresini uzattı
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Ulusal Göçmenlik İdaresinden (NIA) yapılan açıklamaya göre, 72 saat ve 144 saat olarak uygulanan serbest geçiş süresi 240 saate çıkarıldı.

Buna göre aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Rusya ve Brezilya'nın olduğu 54 ülkenin vatandaşları, üçüncü bir ülke veya bölgeye geçişlerinde Çin'de 10 güne kadar vizesiz kalabilecek.

Vize muafiyeti, Çin'deki eyalet düzeyindeki 24 idari birimdeki 60 uluslararası gümrük geçişinin kullanıldığı seyahatlerde geçerli olacak.

Çin, Kovid-19 salgını sonrası azalan yurt dışındaki seyahatleri canlandırmak üzere Kasım 2023'te 54 ülkenin vatandaşlarına bazı bölgelerde 72 saat, bazı bölgelerde 144 saat vizesiz geçiş imkanı tanımıştı. Programın ilk halinde vize muafiyeti, eyalet düzeyindeki 24 idari birimdeki 60 uluslararası gümrük geçişiyle sınırlandırılmıştı.

Pekin yönetimi ayrıca çeşitli ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmayı hedefliyor. Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programına dahil edilen ülkelerin sayısı 38'e ulaşırken süresi 30 güne yükseltilmişti.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çok sayıda ülkeyle de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

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