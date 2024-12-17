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Dalgakıran Kompresör, Ukraynalı şirketi satın aldı

Dalgakıran Kompresör, Ukraynalı gaz kompresörü üreticisi SENSI LLC'yi satın aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Dalgakıran Kompresör, Ukraynalı şirketi satın aldı
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Dalgakıran Kompresör'den yapılan açıklamaya göre,  basınçlı hava ve endüstriyel ekipman alanlarında önde gelen üreticilerden Dalgakıran, Ukraynalı gaz kompresörü üreticisi SENSI LLC'yi satın alarak ürün portföyünü genişletti.

Küresel müşterilere daha geniş yelpazede yüksek kaliteli çözümler sunmayı amaçlayan bu birleşme, iki şirket için de önemli bir dönüm noktası olma niteliği taşıyor.

Bu satın alma sayesinde, Dalgakıran'ın ürün yelpazesi, SENSI LLC'nin CNG, hidrojen, azot, biyogaz, metan ve argon gibi proses gazı kompresörleri ve ekipmanlarıyla genişleyecek. Bu ürünleri kullanan tesisler için gerekli olan Dalgakıran portföyündeki endüstriyel hava kompresörleri ve ekipmanları ise SENSI LLC'nin ürün yelpazesine dahil edilecek.

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