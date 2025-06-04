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Garanti BBVA, 440 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Garanti BBVA, 440 milyon dolar sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA, 440 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
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Garanti BBVA, dört ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 440 milyon dolar sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız 95,75 milyon ABD Doları ve 99,275 milyon Avro tutarında 367 gün vadeli, 191,5 milyon ABD Doları ve 36 milyon Avro tutarında 734 gün vadeli, dört ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 440 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.

20 ülkeden 43 finansal kurumun katılımı ile sağlanan sendikasyon kredimizin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %1,60 ve Euribor + %1,35 olarak, 734 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla için SOFR + %2,00 ve Euribor + %1,75 olarak gerçekleşmiştir."

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