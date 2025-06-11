BES'te tarihi rekor: Altın fon büyüklüğü 556,4 milyar TL seviyesine ulaştı

Türkiye’de hem emeklilik dönemine hazırlık hem de tasarrufların değerlendirilmesi açısından önemli bir yatırım aracı olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarında yeni bir eşik daha aşıldı. Bayram tatili öncesinde, 4 Haziran itibarıyla BES havuzunda biriken toplam tutar 1 trilyon 514 milyar TL’ye ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

BES’teki altın fonlarının büyüklüğü 556,40 milyar TL

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre BES fonlarına bakıldığında, tasarrufların %36,75’nin “Kıymetli Madenler” yani altın yatırımında olduğu görülüyor. Altın fiyatlarında bu yıl yaşanan ciddi yükseliş, BES havuzuna da önemli katkı sağladı. 4 Haziran itibarıyla BES’teki altın fonlarının büyüklüğü 556,40 milyar TL olarak gerçekleşti.

Borsa fonlarının BES’teki ağırlığı %18,98

BES fonlarında büyüklük olarak ikinci sırada ise hisse senedi yatırımları bulunuyor. Borsa fonlarının BES’teki ağırlığı %18,98 olarak gerçekleşti. Tutar olarak da havuzdaki hisse senedi yatırımının büyüklüğü 287,35 milyar TL’yi buluyor. Son durumda BES’te altın ve hisse fonlarının toplam ağırlığı %55,73’e ulaştı. Böylece iki yatırım aracı, BES havuzunun yarısından fazlasını oluşturdu.

Altın ve hisse senetlerinin ardından ilk 5’te yer alan diğer fonlar ve BES’teki ağırlıkları şöyle:

-Kamu İç Borçlanma Araçları: %11,3

-Fon Katılma Payları: %7,05

-Ters Repo-Repo İşlemleri: %6,19

Hisse senedi fonlarının katkısı artabilir

Borsa İstanbul’da son 1 haftada yaşanan yükselişe dikkat çeken analistler, hisse senedi fonlarının BES’in toplam büyüklüğüne katkısının artabileceği öngörüsünde bunuyor. BİST 100 endeksinde haziran ayının ilk 10 gününde gerçekleşen yükseliş %7,09 olarak gerçekleşti.

Fonların getirilerinde düşüşler yaşanabilir

Yılın geri kalan döneminde faizlerde düşüş beklentisine de dikkat çeken analistler, faizli enstrümanlara yatırım yapan fonların getirilerinde düşüşlerin yaşanabileceğini; ancak bunların BES’teki ağırlığı da düşük olduğu için, toplam birikimler üzerinde etkisinin çok sınırlı kalabileceğini ifade ediyor.