Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bugün hakim karşısına çıkacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 11 Haziran Çarşamba saat 10.30'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda yapılacak duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

Çağrıda "11 Haziran Çarşamba saat 10.30'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda, tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum. Ancak bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor" denildi.

Açıklamada "İktidara ayrı hukuk, muhalefete ayrı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye'de yaşamak dileği ile imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum" çağrısı da yer aldı.

Ne olmuştu?

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Özdağ, daha sonra "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık, Özdağ'ın 2020'den bu yana yaptığı çeşitli sosyal medya paylaşımlarını da delil gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ'ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi.

Ayrıca Temmuz 2024'te Kayseri'de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirildi.

Savcılık, Zafer Partisi ve destekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının bu olayları etkilediğini öne sürdü. Özdağ'ın paylaşımlarının "halkın sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasında kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamına girdiği iddia edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Özdağ Silivri Cezaevi'ne gönderildi.