Wells Fargo, Fed'in varlık sınırlamasından 7 yıl sonra kurtuldu

Fed, çalışanların müşteriler için milyonlarca yetkisiz hesap açtığı geniş kapsamlı bir skandal da dahil olmak üzere bankada yıllarca süren yüksek profilli yanlış adımların ardından 2018'de benzeri görülmemiş bir kısıtlama getirmişti.

Ancak Fed yaptığı açıklamada, bankanın yönetişim ve risk yönetimi programlarını iyileştirmek ve revizyonuna ilişkin bir üçüncü taraf incelemesini tamamlamak da dahil olmak üzere eksikliklerini gidermede "önemli ilerleme" kaydettiğini söyledi.

Fed yönetim kurulu oybirliğiyle kısıtlamanın kaldırılmasına karar verdi.

Argus Research bankacılık analisti Stephen Biggar, "Bu, Wells Fargo için sancılı bir dönemin sonunu işaret ediyor ve aynı zamanda finans kuruluşlarına müşteri çıkarlarının her zaman büyüme hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olmaları gerektiğini hatırlatıyor" dedi.

Karar, bankanın 2016 yılında patlak veren, kamuoyunun eleştirilerine ve milyarlarca dolar para cezasına neden olan skandalların yol açtığı hasarı onarmak için uzun süredir devam eden çabalarında önemli bir adım.