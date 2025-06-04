Türk makinesine Almanya’da yoğun ilgi

Dünyanın en prestijli ağaç işleme makineleri fuarlarından biri olan LIGNA, bu yıl 50. kez kapılarını Hannover’de açtı. Türk ağaç işleme makine sektörü fuarda güçlü bir çıkış gerçekleştirdi. Türkiye’den 50’nin üzerinde firma, toplamda 8 bin metrekarelik alanla fuara katılım sağlayarak, Türkiye’yi Almanya ve İtalya’nın ardından LIGNA 2025’in en geniş katılım gösteren üçüncü ülkesi konumuna taşıdı.

2017 yılından bu yana kesintisiz ihracat rekoru kıran ve 2024 yılını 150 milyon dolarlık ihracatla kapatan Türk ağaç işleme makine sektörü için LIGNA 2025 yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda küresel pazarlardaki etkisini pekiştiren stratejik bir iş platformu oldu. AİMSAD üyeleri, fuar süresince yeni iş birlikleri geliştirerek ihracat pazarlarını genişletmeyi ve Türkiye’nin sektördeki marka değerini daha da yukarılara taşımayı hedefledi.

Hedef dört kita

AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, “Küresel ekonominin dalgalı bir seyir izlediği dönemde ihracat rakamımızı düşürmeden yolumuza devam ediyoruz. 160 milyon dolar olan 2024 ihracatımızı bu yıl sonunda daha da yukarıya taşımak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Almanya LIGNA Fuarı hedefimize ulaşmamızda büyük bir itici güç olacak. 38’i AİMSAD üyesi 50’den fazla Türk firmamızla fuardaki yerimizi aldık. LIGNA’da hedef olarak bir ülkeyi ya da bölgeyi belirlemedik. Bu fuarda tüm kıtaları hedef aldık. Firmalarımız yeni pazarlara açılarak rekabette öne çıkma fırsatı buluyor. Sektörümüzün yenilikçi üretim yapısı, yüksek katma değerli ürünleri ve değişen ihtiyaçlara hızla adapte olma kapasitesi, zorlukları aşma konusunda bize güven veriyor” ifadelerini kullandı.

Fuar boyunca önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Kaçak; “Fuarı Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan, Hannover Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeleri Yasemin Özak Coşkun ve Yunus Emre Karan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Makine ve Elektronik Daire Başkanı Fatih Özçınar ziyaret etti. Kendileriyle firmalarımızın stantlarını ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Köckler, LIGNA Global Direktörü Hendrik Rawe ve LIGNA Direktörü Stephanie Wagner ile bir araya gelerek sektörümüz ve derrneğimiz hakkındaki kıymetli görüşlerini aldık. LIGNA 2025 Fuarı, Türk ağaç işleme makine sektörünün dünya vitrinine taşındığı çok etkili bir organizasyon oldu” dedi.

Woodtech provası Almanya’da

Bu yıl 38’incisi düzenlenecek WoodTech Fuarı, 11-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. Kaçak, “Tam 38 yıldır Avrasya’daki en büyük ihtisas fuarı olma başarısını sürdüren bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu yıl özellikle yabancı ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış bekliyoruz. Bu beklentimizin hayata geçmesi için de en önemli adımı LIGNA 2025 Fuarı kapsamında attık. WoodTech, LIGNA 2025’te stant açarak yurt dışı pazarlama sürecine önemli bir giriş yaptı. Ayrıca Hannover kentindeki yaklaşık 100 taksiye WoodTech Fuarı’na dair giydirmeler yapıldı. Böylece fuarımız Almanya’da geniş bir kitleye ulaştı. Almanya’da Türk ürünlerine olan yoğun ilgi, WoodTech için koyduğumuz hedefler için kritik gösterge oldu. RX TÜYAP organizasyonuyla gerçekleştireceğimiz WoodTech’te dünyayı İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.