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Toyota Industries hisselerinde yüzde 13'e varan düşüş

Toyota Industries'in, Toyota Group'la 33 milyar dolarlık anlaşma yapmasının ardından hisseleri çakıldı.

Haber Merkezi
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Toyota Industries hisselerinde yüzde 13'e varan düşüş
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Toyota Industries hisseleri, Toyota Group'un şirketi borsa kotundan, halka açıklıktan çıkarmak için 4,7 trilyon yenlik (33 milyar dolar) bir anlaşma yaptığını bildirmesinin ardından Çarşamba günü yüzde 13'e varan bir düşüş yaşadı.

Yapılan anlaşma Toyota Industries hisseleri için tanesi 16.300 yenden 26 milyar dolarlık çağrı teklifini içeriyor ve anlaşma açıklanmadan önce hisseler 18.400 yenden işlem görüyordu.

Toyota Grubu anlaşma için yeni bir holding şirketi oluşturacak ve grubun gayrimenkul kolu Toyota Fudosan yaklaşık 180 milyar yen yatırım yaparken, Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda 1 milyar yen yatırım yapacak. Toyota Motor oy hakkı olmayan imtiyazlı hisselere yaklaşık 700 milyar yen yatırım yapacak.

Diğer finansman Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank ve Mizuho Bank'tan alınacak kredilerle desteklenecek.

SmartKarma'da küresel hisse senedi araştırma analisti olan Arun George, teklifin "cazip olmadığını" gösteren bazı faktörler olduğunu söyledi.

George, teklif fiyatının, görevlendirilen bağımsız mali danışmanlar tarafından verilen değerleme aralığının orta noktasının altında olduğuna dikkat çekti.

George, "Özel komite üç kez teklif sahibinden 16.300 JPY'lik nihai teklifini iyileştirmesini talep etti, ancak reddedildi" dedi.

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