CoinTR’den ilham veren iş birliği: Arda Güler ve Rüya Takımı yola çıkıyor

Yerli kripto para borsası CoinTR'den yapılan açıklamaya göre, Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Arda Güler ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, ilham verici başarı hikayelerinin destekleneceği özel bir kampanya başlatıldı.

Katılımcılar, hayallerine ulaşmak için attıkları ilk adımı anlatan kısa hikayeleri, bu hikayeyi yansıtan bir fotoğrafla CoinTR'ye göndererek kampanyaya dahil olabilecek. Ön değerlendirme sürecinde seçilecek 60 hikaye, halk oylamasına sunulacak. En çok oy alan 30 hikaye, Arda Güler tarafından değerlendirilerek içlerinden 11'i ödüllendirilecek.

Rüya Takımı'na seçilecek katılımcılar, Güler ile tanışma fırsatı yakalayacak, imzalı ürünlere sahip olacak, ayrıca finansal okuryazarlık eğitimi alırken, CoinTR YouTube kanalında da hikayeleriyle yer alacak.

Kampanya başvuruları 18 Haziran-17 Temmuz arasında alınacak. Halk oylaması 21-28 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. Güler'in değerlendireceği 30 hikaye 30 Temmuz'da açıklanacak. Proje kapsamında oluşturulacak Rüya Takımı'nın 11 üyesi ise 8 Ağustos'ta duyurulacak.

CoinTR, işbirliğiyle yalnızca sponsorluk değil, aynı zamanda toplumsal etki yaratmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmış oldu.

Kampanyaya katılmak ve daha fazla bilgi almak için www.cointr.com/tr/arda-guler-ve-ruya-takimi adresi ziyaret edilebilir.