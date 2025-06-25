Bloomberg: Erdoğan, Eurofighter için Almanya'dan destek isteyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya’dan hem satış izni hem de Leopard tankları, Alman yapımı denizaltılar ve diğer sistemler için yedek parça tedariki talep etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin, Eurofighter’ın Tranche 4 modeli başta olmak üzere bazı eski versiyonlarını da sipariş etme niyetinde olduğu bildirildi.

Bloomberg'ün aktardığına göre, tahmini maliyetin Meteor hava-hava füzeleriyle birlikte yaklaşık 10 milyar Euro (11.4 milyar dolar) olabileceği belirtiliyor. Meteor füzeleri, MBDA konsorsiyumu tarafından geliştiriliyor.

Berlin daha önce engel olmuştu

Türkiye, Mart ayında İngiltere’den ön teklif aldı. Bu gelişme, geçmişte Berlin’in Doğu Akdeniz gerilimleri nedeniyle bloke ettiği görüşmelerde ilerleme işareti olarak yorumlandı.

Erdoğan, “Müttefikler arasında savunma ticaretine engel konulmasını doğru bulmuyoruz” diyerek Avrupa ile savunma bağlarını güçlendirmek istediklerini vurguladı.

F-35 ve F-16 dosyası da gündemde

Erdoğan, Lahey’deki zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la da görüşerek, F-16 ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili talepleri yeniden gündeme getirecek.

Türkiye, 2019 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın aldığı için F-35 programından çıkarılmıştı. Ankara, yeniden programa dahil olmayı istiyor.