Çin, ABD'yi siyasi manipülasyonla suçladı

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe giren "COVID-19'un Kökeni Yasası"nı eleştirerek, ABD'nin, virüsün kökenin araştırılmasını "siyasi manipülasyon" aracı olarak kullandığını savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, yasada yer alan, virüsün Vuhan Viroloji Enstitüsü ile bağlantısıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dezenfromasyon amaçlı olduğunu ileri sürdü.

Washington yönetiminin henüz virüsün kökeninin araştırılmasına yönelik sorumlu bir adım atmadığını, Fort Detrick ve Kuzey Carolina Üniversitesi'ndeki biyoloji laboratuvarlarına ilişkin şüphelere rağmen uzman heyetlerini inceleme için davet etmediğini, erken dönem vakalarla ilgili veri paylaşmadığını hatırlatan Sözcü Vang, "Küresel köken araştırmasının önündeki asıl engel, ABD'nin siyasi manipülasyonudur." dedi.

Vang, konunun siyasileştirilmesinin virüsün kökenlerinin araştırılmasına yönelik bilimsel işbirliğine zarar verdiğini belirterek, ABD'ye, COVID-19'un kökenlerinin araştırılmasını siyasileştirerek araç ve silah haline getirmeye son verme, ülkedeki erken dönem vakalara ve biyoloji laboratuvarlarına ilişkin bilgileri paylaşma çağrısında bulundu.

Mart başında ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçiler ve Demokratların oybirliğiyle kabul edilen "COVID-19'un Kökeni Yasası", dün Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşmıştı.

Ulusal İstihbarat Direktörüne COVID-19'un kökenleriyle ilgili bilgilerin gizliliğini ortadan kaldırma talimatı veren yasanın ABD istihbarat kurumlarının COVID-19'un Vuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'ndan yanlışlıkla çıkarak yayıldığı değerlendirmesini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

COVID-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, COVID-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta, 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

DSÖ heyeti Vuhan'da araştırma yürütmüştü

DSÖ, 2021 yılı başında, COVID-19'un kökenlerini araştırmak üzere, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

Heyet, şehirde ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün kaza sonucu dışarı çıktığı iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yapmıştı.

2002-2003 yıllarında Çin'i ve Asya ülkelerini etkileyen Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv oluşturmak amacıyla kurulan enstitü, COVID-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, COVID-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.