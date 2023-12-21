Çin Devlet Başkanı Şi, Biden’a Çin’in Tayvan ile yeniden birleşeceğini söyledi

ABD medyası yetkililere dayandırdığı haberlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçtiğimiz kasımda ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin detaylarına ulaştı.

Haberlere göre Şi, Biden’a Çin anakarasının Tayvan ile yeniden birleşeceğini söyledi. Şi, Pekin yönetiminin güç kullanarak değil, barışçıl bir şekilde yeniden birleşmeden yana olduğunu belirtti. Haberlere göre Şi Cinping ayrıca ABD ordusunun, Çin'in 2025 veya 2027'de Tayvan'ı "işgal etmeyi" planladığı yönündeki iddialarını da yalanladı.

“Şi, yeniden birleşme arzusunu açık ve net bir şekilde açıkladı”

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise çıkan haberlerin ardından gazetecilerden gelen soru üzerine, “Başkan Şi, yeniden birleşme arzusunu kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıkladı. Biz hala ‘Tek Çin’ politikasına bağlı olduğumuzu açıkça ifade ettik ve Başkan Biden da Şi'ye karşı açıktı. Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1 yıl aranın ardından 15 Kasım’da ABD’nin San Francisco kentinde ilk kez yüz yüze görüşmüştü.

Çin ile Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor. Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.