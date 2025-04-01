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Çin uzaya internet test uydusu fırlattı

Çin, uydu interneti teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Haber Merkezi
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Çin uzaya internet test uydusu fırlattı
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, "Long March-2D" taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleşen uydu, geniş bant internet bağlantıların mobilden uyduya aktarımı, yer ve uzay ağlarının entegrasyonu gibi uydu interneti teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacak.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 567. başarılı taşıma görevi oldu.

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