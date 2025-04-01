Euro Bölgesi'ndeki yıllık enflasyon oranı ECB'nin hedefine yaklaştı

Euro Bölgesi'ndeki işsizlik oranının yeni bir rekor düşük seviyeye gerilemesiyle birlikte Euro bölgesindeki yıllık enflasyon oranı geçen ay Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedefine yaklaştı.

Eurostat, tüketici fiyatlarının mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttığını ve şubat ayındaki yüzde 2,3'lük enflasyon oranının gerilediğini belirtti. Ekonomistler de enflasyonun yüzde 2,2'ye gerilemesini bekliyorlardı.

Şubat ayında yüzde 3,7 olan hizmet enflasyonu belirgin bir düşüşle yüzde 3,4'e gerileyerek fiyatların daha önce hızla artmaya devam ettiği bir alanda soğumaya işaret etti.

Fiyat artışlarının iki ay üst üste yavaşlamasıyla birlikte yatırımcılar büyük ölçüde ECB'nin, merkez bankasının politikasını belirleyen yönetim konseyinin bu ayki toplantısında faiz oranlarını art arda altıncı kez düşürmesini bekliyor.

Yine de yüzde 2'lik hedefe neredeyse ulaşılmış olmasına rağmen, ABD'nin gümrük vergisi artışlarının ölçeği ve odağı konusunda artan belirsizlik nedeniyle ECB faiz oranlarını sabit tutmayı tercih edebilir.

Eurostat'ın Euro Bölgesi işsizlik oranının ocak ayındaki yüzde 6,2'den şubat ayında yüzde 6,1'e gerileyerek rekor düşük seviyeye ulaştığını bildirmesiyle istihdam piyasasının sıkı olmaya devam ettiğine dair işaretler de var.

Bazı politika yapıcılar, kesinti yollarını duraklatmayı seçebileceklerinin sinyalini veriyor. ECB Başkanı Christine Lagarde bu hafta yaptığı açıklamada politika yapıcıların enflasyonu hedeflenen seviyeye getirme mücadelesinde zafer ilan etmediklerini vurguladı.