Çin'den ABD'ye misilleme tehdidi

Çin, ABD Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin önümüzdeki ay ABD'den planlanan geçişi sırasında Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşmesi halinde böyle bir hareketin "provokasyon" olacağını söyleyerek misilleme yapmakla tehdit etti.

Tayvan'ı kendi ülkelerinin bir parçası olduğunu iddia eden Çin, ABD'ye, Tayvan ile yaptığı görüşmeler konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

Tehdite konu olan görüşmenin ise Tayvan Devlet Başkan'ı Tsai'nin New York ve Los Angeles üzerinden transit olarak geçerek Guatemala ve Belize'ye düzenleyeceği gezinin sonuda, Kaliforniya'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Tsai, gezi için Çarşamba günü yola çıkacak.