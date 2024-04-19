CNN duyurdu: İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları sona erdi

CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıya İran'ın olası tepkisi hakkında bilgi sahibi olan bölgesel bir istihbarat kaynağı, iki düşman arasında devletten devlete doğrudan saldırıların "sona erdiğini" söyledi.

Kamuoyu önünde konuşma yetkisi olmayan kaynak, CNN'in saldırıları ilk kez bildirmesinden yaklaşık iki buçuk saat sonra isminin açıklanmaması koşuluyla CNN'e konuştu. Kaynak, bildiği kadarıyla İran'ın saldırılara karşılık vermesinin beklenmediğini söyledi, ancak bir neden belirtmedi.

İranlı hükümet yetkilileri şu ana kadar Cuma günkü saldırının etkisini küçümsemeye çalıştılar.

İsrail ordusu konuyla ilgili yorum yapmazken İran da saldırının kaynağını açıklamadı.