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Danimarka, Arktik bölgenin güvenliği için 2 milyar dolar harcayacağını duyurdu

Danimarka, Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyindeki kara ve deniz alanını kapsayan Arktik bölgenin güvenliği için 2 milyar dolar harcayacağını duyurdu.

AA
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Danimarka, Arktik bölgenin güvenliği için 2 milyar dolar harcayacağını duyurdu
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ABD ve Rusya’ya yakın stratejik Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyindeki kara ve deniz alanını kapsayan Arktik bölgede sular ısınıyor.

Danimarka, Arktik bölgenin güvenliği için 2 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Kuzey Kutbu’ndaki buzların erimesi yeni nakliye rotaları açarken, maden kaynakları değerli bir hedef haline geldi. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yaptığı açıklamada, "Kuzey Kutbu ve Kuzey Atlantik’te güvenlik ve savunmaya ilişkin ciddi zorluklar olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Uluslararası güvenlik için buna ihtiyacımız var. Eminim ki Danimarka bunu kabul edecektir. Grönland’ı korumak, sürdürmek onlara çok paraya mal oluyor" demişti.

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