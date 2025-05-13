Dev kuruluşlar Fed’den faiz indirimi beklentilerini değiştirdi
Goldman Sachs, JPMorgan ve Barclays Fed'den faiz indirimi beklentilerini yılın sonuna öteledi.
Goldman Sachs, ABD-Çin ticaret savaşının yatıştırılması yönünde yaşanan son gelişmeleri gerekçe göstererek, ABD ekonomisi için 2025 büyüme tahminini 0,5 puan artırarak 4. çeyrekte yüzde 1'e yükseltti.
12 aylık resesyon ihtimalini yüzde 35'e düşüren Goldman Sachs, Fed'den temmuz yerine aralık ayında faiz indirimi öngördüklerini vurguladı.
Goldman Sachs, çekirdek PCE enflasyonu tahminini yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürdü.
Barclays yazın bekliyordu
Barclays Fed'den faiz indirimi beklentisini temmuz ayından aralık ayına kaydırdı. Barclays, Fed'in 2026 mart, haziran ve eylül aylarında 25'er baz puanlık faiz indirimleri yapmasını bekliyor.
Barclays analistleri, ABD'de ekonomik aktivite büyümesinin önümüzdeki çeyreklerde yavaşlamasını beklemeye devam ederken, ABD'nin 2025'in ikinci yarısında resesyona girmesini beklemiyor.
JPMorgan da öteledi
JPMorgan da Fed'den faiz indirimi beklentisini öteleyen yatırım bankaları arasına katıldı. JPMorgan, faiz indirimi için eylül olan beklentisini aralık ayına öteledi.
JPMorgan, ABD ekonomisinde resesyon riskinin yüzde 50'den az olduğunu belirtti.