Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada Başbakanı Trudeau ve mevkidaşı Joly ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaşın sona ermesi için Kanada'da temaslarda bulundu.

Bakan Fidan Gazze Şeridi’ndeki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.





