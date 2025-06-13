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Bosna Hersek, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestocular, İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" isimli gemidekilere de destek verdi.

Haber Merkezi
AA
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Bosna Hersek, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti
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Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde toplanan Boşnaklar ve onlara destek veren şehirdeki turistler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

"Soykırımı durdurun"

Filistin bayraklarıyla Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametinde yürüyen göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Netanyahu yargılanacaksın" ve "İsrail terörizmi durdurulsun" sloganları attı.

İsrail'in katlettiği bebekleri ve çocukları temsilen maketler taşıyan protestocular, İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" isimli gemidekilere de destek verdi.

Yürüyüş boyunca "Gerçeği yakamazsınız" yazılı büyük bir pankart taşıyan göstericiler, İsrail'e destek veren Amerika ve diğer ülkelere de tepki gösterdi.

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