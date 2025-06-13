Azerbaycan Hava Yolları'nın Tahran ve Tel Aviv uçuşları iptal edildi
Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Tahran, Tel Aviv ve Dubai uçuşlarının, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
AA
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Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Tahran, Tel Aviv ve Dubai uçuşlarının, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
AZAL'dan yapılan açıklamada, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Tahran, Tel Aviv ve Dubai yönündeki uçuşların iptal edildiği ifade edildi.
Açıklamada, kararın, bölgede yaşanan gelişmeler ve güvenlik nedeniyle alındığı belirtildi.
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